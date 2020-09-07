المالكي: الاتفاق جاهز فنيا وذهنيا..والقميزي: عازمون على النصر

المناطق - فتحيه عبدالله

شدد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي على أن فريقه سيخوض مواجهة النصر من أجل الفوز، ولختام الموسم بانتصار.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده المالكي إلى جانب اللاعب صالح القميزي للحديث عن مواجهة الاتفاق أمام النصر في ختام جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث قال المالكي: “استعدادنا جيد لخوض مباراة قوية أمام فريق مميز”. وأكمل ” جاهزون من كل النواحي البدنية والفنية والذهنية، لتقديم مباراة رائعة من ناحية المستوى والنتيجة”.

في المقابل شدد الظهير الأيمن صالح القميزي بأن فريقه جاهز لخوض مباراة متميزة مع اشقائهم بنادي النصر، مشيراً بأنهم في الاتفاق حريصون كل الحرص على إنهاء الموسم بمستوى ونتيجة تسعد جماهير فارس الدهناء.

ميدانياً أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيس عصر اليوم الاثنين على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق النصر ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وشهد التدريب إصرار لاعبو الفريق قبل المران على إقامة ممر شرفي للجهاز الفنى بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي لتهنئتهم بتجديد العقد لمدة موسمين مقبلين، أجرى بعدها لاعبو الفريق تدريبات وقائية ومن ثم تدريبات لياقية بالكرة من خلال 5 مجموعات، في ذات الوقت خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي تركزت على تعزيز المرونة وردة الفعل، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، ثم خاض لاعبو الفريق مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.