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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف

أبرز المواد

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف
http://almnatiq.net/?p=901065
المناطق - الرياض

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز معسكر طويق البرمجي 2020، الذي يقام بنسخته الثانية في مقر أكاديمية طويق بالرياض، وذلك تحقيقاً لرؤية الاتحاد في تمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول 2030.

والهدف من المعسكر المنتهي بالتوظيف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات على نظامي iOS وأندرويد مع مدربين وخبراء عالميين يدربون الطلاب عن بُعد، مع تقديم جلسات إرشادية فردية، وتطبيق عملي بشهادات معتمدة في مجال البرمجة.

ويمتد المعسكر التدريبي التطبيقي المكثف لـ16 أسبوعاً، يقضيها الطلاب والطالبات داخل الأكاديمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يُقسّمون لمجموعتين لضمان التباعد، ويلتزم جميع الطلاب والطالبات بعمل فحص كورونا قبل الانضمام للمعسكر، مع فحص حرارة الجسم لجميع الطلاب والطالبات عند الدخول، والالتزام بالكمامة طوال مدة وجودهم بالأكاديمية، مع ضمان تعقيم المعامل والقاعات الدراسية وجميع المرافق يومياً.

 

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