احدث الأخبار

تصدير أول شحنة قمح للشركة السعودية “سالك” في أوكرانيا إلى المملكة
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 مهمة شبه مستحيلة.. حاملة طائرات تبحث عن مفقود في عرض البحر
أبرز المواد
 الكشف عن أرخص الهواتف بمواصفات مميزة
أبرز المواد
 برشلونة يسترضي ميسي ويعرض 80 مليون يورو لضم “صديقه”
أبرز المواد
 سيف العقوبات يقترب من أنقرة
أبرز المواد
 المالكي: الاتفاق جاهز فنيا وذهنيا..والقميزي: عازمون على النصر
أبرز المواد
 شرطة القصيم: القبض على شخص أساء لمنسوبات إحدى القطاعات العسكرية
منطقة القصيم
 النصر يعلن رسمياً التعاقد مع اللاعب الكوري كيم جين سو لعامين
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تنظم “منتدى البيئة 2020 .. نحو بيئة صحية مستدامة” نهاية سبتمبر الجاري
أبرز المواد
 إصابة مبابي مهاجم فرنسا بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تدشين المنصة التعليمية لمعهد الحرم المكي الشريف
أبرز المواد
تصدير أول شحنة قمح للشركة السعودية “سالك” في أوكرانيا إلى المملكة

تصدير أول شحنة قمح للشركة السعودية “سالك” في أوكرانيا إلى المملكة

أبرز المواد
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف

أبرز المواد
مهمة شبه مستحيلة.. حاملة طائرات تبحث عن مفقود في عرض البحر

مهمة شبه مستحيلة.. حاملة طائرات تبحث عن مفقود في عرض البحر

أبرز المواد
الكشف عن أرخص الهواتف بمواصفات مميزة

الكشف عن أرخص الهواتف بمواصفات مميزة

أبرز المواد

تصدير أول شحنة قمح للشركة السعودية “سالك” في أوكرانيا إلى المملكة

تصدير أول شحنة قمح للشركة السعودية “سالك” في أوكرانيا إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=901068
المناطق - الرياض

شهد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، اليوم، مراسم تصدير أول شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة كونتنيتال فارمز المملوكة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، وذلك في ميناء تشورنومورسك بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بحضور عدد من المسؤولين.
وقال السفير المسهر:” إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التقدم وبما يحقق لها الريادة ولمواطنيها الأمن والرخاء والاستقرار، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رسم حاضراً مجيداً ومستقبلاً واعداً للأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 “.
وبين أن الشحنة التي انطلقت من أوكرانيا تأتي في إطار العلاقات المتينة والتعاون المشترك بين البلدين، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة “سالك” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على الجهود المبذولة للمضي قدماً نحو آفاق واسعة من التعاون المشترك مع أوكرانيا.
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف إلى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها في المملكة باستراتيجية تركز على 12 سلعة أساسية في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، وكانت الشركة قد استحوذت على شركتين زراعتين أوكرانيتين على مراحل متعددة ونجحت في دمجهما في نهاية عام 2018م تحت اسم مجموعة كونتيننتال فارمز، لتصبح أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا، حيث تدير 195 ألف هكتار من الأراضي الزراعية غرب أوكرانيا.

روابط ذات صلة

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف
الكشف عن أرخص الهواتف بمواصفات مميزة

الكشف عن أرخص الهواتف بمواصفات مميزة
مهمة شبه مستحيلة.. حاملة طائرات تبحث عن مفقود في عرض البحر

مهمة شبه مستحيلة.. حاملة طائرات تبحث عن مفقود في عرض البحر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*