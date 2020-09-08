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أقرب مما أعلن سابقا.. ترامب يحدد موعدا جديدا للقاح كورونا

أقرب مما أعلن سابقا.. ترامب يحدد موعدا جديدا للقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=901071
المناطق - الرياض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن موعد جديد لتوفر لقاح ضد فيروس كورونا، مطالبا باعتذار عما سماه “الخطاب الطائش” بهذا الصدد من مرشح الرئاسة عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب إن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يكون جاهزا بحلول شهر أكتوبر المقبل، مضيفا: “لقد قمنا بعمل مذهل وبسرعة لم يرها أحد من قبل”.

وتابع: “كان من الممكن أن يستغرق هذا عامين أو ثلاثة أعوام. وبدلاً من ذلك سيتم إنجازه في فترة زمنية قصيرة جدًا. يمكن حتى الحصول عليه خلال شهر أكتوبر”.

ومضى يقول: “سيكون اللقاح آمنًا للغاية وفعالًا للغاية وسيتم تسليمه قريبًا جدًا.. يمكن أن تكون لدينا مفاجأة كبيرة جدا قادمة”.

وطلبت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قبل أسبوعين، من القادة في جميع الولايات الخمسين والعديد من المدن الكبرى، الاستعداد لتوزيع لقاح لفيروس كورونا في الأول من نوفمبر.

وشككت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كمالا هاريس، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، الأحد، في أي لقاح يؤيده الرئيس ترامب.

وانتقد ترامب، الاثنين، تصريحات هاريس والمرشح الرئاسي بايدن، قائلا: “بايدن سيدمر هذا البلد، والذي من شأنه أن يدمر هذه الحكومة، يجب أن يعتذر فورا عن الخطاب الطائش المضاد للقاح”.

ومضى ترامب يقول إن بايدن وهاريس ينشران “خطابًا مزيفًا” “يقوض العلم” ويعيق “هذا اللقاح المذهل”.

وقال بايدن، الاثنين، إنه سيمانع تناول لقاح وافق عليه ترامب. وأضاف: “أود أن أرى ما قاله العلماء. أنا قلق من أنه إذا توفر لدينا لقاح جيد حقا، فسيتردد الناس في تناوله”. ومع ذلك، شدد بايدن على الحاجة الملحة للقاح.

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