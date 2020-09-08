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طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف من خلال هاتفك

طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف من خلال هاتفك
http://almnatiq.net/?p=901077
المناطق - الرياض

قدم أحد الخبراء الروس طرقة بسيطة ومبتكرة يمكنك من خلالها اكتشاف وجود كاميرات المراقبة السرية بطريقة سريعة وغير مكلفة.

وشرح مدير قسم الاقتصاد الرقمي بجامعة “سينيرجي”، رومان سولداتنكوف، طريقة قادرة على كشف أماكن وجود الكاميرات السرية الصغيرة والمخبأة من خلال استخدام الهاتف الجوال (الذكي).

وأشار الخبير إلى أنه لكشف مواقع تواجد هذه الكاميرات، فإنه يجب تشغيل كاميرا الموبايل مع الفلاش الخاص به والتجول في أرجاء المكان بالقرب من الزوايا والأثاث والجدران والأسقف، مع التركيز على الصورة التي تظهر في الموبايل.

وستظهر الكاميرات المخفية لمعانا واضحا في شاشة الجهاز، بسبب انعكاس أشعة الفلاش في عدساتها، والتي سترصدها كاميرا الهاتف الجوال.

وحذر الخبير من لمس الكاميرا في حال العثور عليها، وأكد على ضرورة الاتصال بالشرطة فور رصدها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأدرج الخبير قائمة بأكثر الأماكن شيوعا والتي تثبت فيها الكاميرات المخفية، وهي الأسقف المعلقة (المستعارة) والمنافذ الكهربائية، والمرايا والأثاث المحيط بالأماكن المنجدة يدويا.

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