احدث الأخبار

“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة
أبرز المواد
 منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة
أبرز المواد
 مدير “الصحة العالمية” يروّع العالم: استعدوا للجائحة القادمة
أبرز المواد
 طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف من خلال هاتفك
أبرز المواد
 أقرب مما أعلن سابقا.. ترامب يحدد موعدا جديدا للقاح كورونا
أبرز المواد
 تصدير أول شحنة قمح للشركة السعودية “سالك” في أوكرانيا إلى المملكة
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 مهمة شبه مستحيلة.. حاملة طائرات تبحث عن مفقود في عرض البحر
أبرز المواد
 الكشف عن أرخص الهواتف بمواصفات مميزة
أبرز المواد
 برشلونة يسترضي ميسي ويعرض 80 مليون يورو لضم “صديقه”
أبرز المواد
 سيف العقوبات يقترب من أنقرة
أبرز المواد
 المالكي: الاتفاق جاهز فنيا وذهنيا..والقميزي: عازمون على النصر
أبرز المواد
“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة

“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة

أبرز المواد
منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة

منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة

أبرز المواد
مدير “الصحة العالمية” يروّع العالم: استعدوا للجائحة القادمة

مدير “الصحة العالمية” يروّع العالم: استعدوا للجائحة القادمة

أبرز المواد
طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف من خلال هاتفك

طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف من خلال هاتفك

أبرز المواد

“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة

“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة
http://almnatiq.net/?p=901084
المناطق - الرياض

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (239) مواصفة قياسية سعودية جديدة، ضمن الهيئة لتعزيز الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات السعودية.
وأوضحت المواصفات السعودية أنها اعتمدت مواصفتين قياسيتين لقطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، إلى جانب تبني (49) مواصفة قياسية منها (41) مواصفة متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، و(8) متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كما تم سحب (9) مواصفات قياسية خاصة بمنتجات الدهانات واستبدالها بمواصفات قياسية جديدة.
وفي قطاع منتجات الغزل والنسيج اعتمدت الهيئة مواصفة قياسية واحدة، إلى جانب تبني (8) مواصفات قياسية عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO).
وفي مجال قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية فقد وافق المجلس على تعديل تاريخ التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية رقم (SASO 2938 :2019) “المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي”، بحيث يتم الإلزام بها بدء من 01 – 01 – 2021م على جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي، وعلى جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي المستوردة مع المركبات بدءً من موديلات عام 2024م، إلى جانب تعديل وسحب عدد من المواصفات القياسية الأخرى.
كما شملت المواصفات القياسية الجديدة قطاع المقاييس والموازين، حيث تبنت المواصفات السعودية لمنتجات هذا القطاع (82) مواصفة قياسية عن الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد ASTM، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة)، إلى جانب تحديث المواصفة القياسية للمواد المعدنية.
كما تم سحب (5) مواصفات قياسية سعودية خاصة بمنتجات التشييد والبناء واستبدالها بـ (5) مواصفات قياسية سعودية أخرى، كما تبنت (30) مواصفة قياسية بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية، منها (27) لقطاع الجودة، و(3) مواصفات لقطاع الخدمات، إلى جانب (3) مواصفات قياسية لقطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية.
ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، زيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa.

روابط ذات صلة

منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة

منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة
مدير “الصحة العالمية” يروّع العالم: استعدوا للجائحة القادمة

مدير “الصحة العالمية” يروّع العالم: استعدوا للجائحة القادمة
طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف من خلال هاتفك

طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف من خلال هاتفك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*