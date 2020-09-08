احدث الأخبار

التوتر يتصاعد.. اليونان ترسل تعزيزات أمنية وعسكرية إلى حدودها مع تركيا
أبرز المواد
 دراسة تكشف ارتباطا بين اضطرابات النوم ومشاكل ضغط الدم والأمعاء
أبرز المواد
 “المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة
أبرز المواد
 منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة
أبرز المواد
 مدير “الصحة العالمية” يروّع العالم: استعدوا للجائحة القادمة
أبرز المواد
 طريقة بسيطة لاكتشاف كاميرات التجسس في الغرف من خلال هاتفك
أبرز المواد
 أقرب مما أعلن سابقا.. ترامب يحدد موعدا جديدا للقاح كورونا
أبرز المواد
 تصدير أول شحنة قمح للشركة السعودية “سالك” في أوكرانيا إلى المملكة
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يطلق معسكر طويق البرمجي المنتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 مهمة شبه مستحيلة.. حاملة طائرات تبحث عن مفقود في عرض البحر
أبرز المواد
 الكشف عن أرخص الهواتف بمواصفات مميزة
أبرز المواد
 برشلونة يسترضي ميسي ويعرض 80 مليون يورو لضم “صديقه”
أبرز المواد
التوتر يتصاعد.. اليونان ترسل تعزيزات أمنية وعسكرية إلى حدودها مع تركيا

التوتر يتصاعد.. اليونان ترسل تعزيزات أمنية وعسكرية إلى حدودها مع تركيا

أبرز المواد
دراسة تكشف ارتباطا بين اضطرابات النوم ومشاكل ضغط الدم والأمعاء

دراسة تكشف ارتباطا بين اضطرابات النوم ومشاكل ضغط الدم والأمعاء

أبرز المواد
“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة

“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة

أبرز المواد
منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة

منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة

أبرز المواد

التوتر يتصاعد.. اليونان ترسل تعزيزات أمنية وعسكرية إلى حدودها مع تركيا

التوتر يتصاعد.. اليونان ترسل تعزيزات أمنية وعسكرية إلى حدودها مع تركيا
http://almnatiq.net/?p=901089
المناطق - الرياض

عززت اليونان وجودها الأمني والعسكري قرب حدودها مع تركيا، الاثنين، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، تحسبا لحدوث لموجة تدفق ثانية من اللاجئين الراغبين في دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وتخشى أثينا أن يلجا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى استخدام ورقة اللاجئين كوسيلة ضغط على اليونان وأوروبا، في ظل التوتر القائم بين الجانبين في منطقة شرقي المتوسط.

وتشمل القوة اليونانية الجديدة المدفوعة إلى الحدود ألف رجل شرطة، و150 من القوات الخاصة، و4 طائرات مسيرة للمراقبة الجوية، و10 سيارات مدرعة، و5 قوارب مطاطية، و3 مكبرات صوت لتوجيه رسائل التحذير.

ووضعت السلطات اليونانية في المنطقة الحدودية مع تركيا 15 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، من أجل ضمان المراقبة في الليل لتفادي أي عمليات خرق غير قانونية للحدود.

وسبق أن لوح أردوغان أكثر من مرة باستخدام ورقة اللاجئين في نزاعاته مع أوروبا، كوسيلة ضغط و”ابتزاز” للجيران الذين يخشون موجة مفاجئة من النازحين، كما هدد اليونان سابقا بفتح الحدود.

وفي حال نفذ أردوغان تهديده فقد يدفع ذلك التوتر القائم بين البلدين إلى منطقة أكثر خطورة، حسبما ترى أثينا التي عانت كثيرا من هذا السلوك في السابق.

والسبت كشفت وسائل إعلام تركية أن أنقرة نقلت عشرات الدبابات من حدودها الجنوبية مع سوريا إلى الحدود الشمالية الغربية المحاذية لليونان، إلا أن مصادر عسكرية نفت التحركات لاحقا في تصريحات لوكالة أنباء “الأناضول” الرسمية.

وأكدت المصادر العسكرية أن مقاطع الفيديو لقافلة العربات التي تحمل دبابات “عمل مخطط له من قبل قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية” شرقي تركيا، ولا علاقة له بالأزمة مع اليونان.

وهناك خلافات بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحري إيجة والمتوسط، وحقوق التنقيب فيهما، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن غنى هذه المنطقة بالموارد مثل الغاز والنفط.

وأثارت عمليات التنقيب التركية في شرقي المتوسط غضب اليونان وقبرص، لكونها، كما تقولان، تقع في المياه التابعة لهما.

ونقلت اليونان ملف التوتر في شرقي البحر المتوسط إلى مجلس الأمن الدولي، وقال وزير خارجيتها نيكوس دندياس، إنها ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة تركيا الخارجة عن القانون.

روابط ذات صلة

دراسة تكشف ارتباطا بين اضطرابات النوم ومشاكل ضغط الدم والأمعاء

دراسة تكشف ارتباطا بين اضطرابات النوم ومشاكل ضغط الدم والأمعاء
“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة

“المواصفات” تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية سعودية جديدة
منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة

منها البطيخ والخبز والشوكولاتة .. أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*