فيروس كورونا: وزير الصحة البريطاني يحذر من موجة ثانية بسبب “سلوك الشباب”

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حذر وزير الصحة البريطاني، ماثيو هانكوك، من مخاطر انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في البلاد بسبب خرق الشباب لإجراءات الوقاية من الوباء

وقال إن ثلث الإصابات التي سجلت هذا الأسبوع في انجلترا هي بين شباب أعمارهم من 20 إلى 29 عاما، مضيفا أن “الأعداد في ارتفاع، وتابعنا في بلدان أخرى إلى أين أدى هذا الارتفاع”

وأشار إلى أن عودة الطلاب إلى الجامعات يثير القلق أيضا

وقال في حديث لإذاعة بي بي سي إن “الموجة الثانية بدأت في فرنسا وإسبانيا بين الشباب أساسا، وبعدها ارتفع عدد المصابين في المستشفيات ثم عدد الوفيات”

وحذر من أن بريطانيا لم تصل إلى هذه المرحلة ولكن “إذا استمر خرق إجراءات الوقاية من بينها التباعد الاجتماعي فإن السيناريو نفسه سيحدث في بلادنا”

وأعلنت الحكومة الأحد تسجيل 2988 إصابة جديدة، وهو أعلى رقم منذ شهر مايو /أيار. وسجلت 2948 حالة جديدة الاثنين

وارتفع معدل الحالات الجديدة خلال سبعة أيام في بريطانيا إلى 20 إصابة بين كل 100 ألف نسمة

ويدعو معدل 20 إصابة بين 100 ألف نسمة الدول الأخرى إلى فرض الحجر الصحي على المسافرين القادمين من بريطانيا

ونبه وزير الصحة إلى خطورة فيروس كورونا عند الشباب على الرغم من أنهم أقل عرضة للمرض أو الوفاة جراء الإصابة به

وقال إن الإصابة بمرض كوفيد 19 خطيرة جدا وقد تؤدي إلى أن يرقد المصاب شهورا في المستشفى. والرسالة المهمة الثانية التي وجهها الوزير هي أن “الشباب ينشرون الفيروس دون أن تظهر عليهم أعراضه”

وقال متوجها إلى الشباب “لا تقتل جدك أو جدتك بنقل العدوى إليهما، إذ يمكن أن تنقلها قبل أن تظهر الأعراض عليك”، نافيا أن تكون القواعد التي وضعتها الحكومة للوقاية من الوباء غير واضحة

واستعرض هانكوك نظاما جديدا لفحص القادمين من الخارج، قائلا إن قياس الحرارة في المطار المعمول به في دول أخرى لا يفيد لأن الفيروس يحتضن في الجسم لفترة دون تكشفه الفحوصات

وأعلن عن فحوصات تجرى على القادمين من الخرج بعد 8 أيام من وصولهم، وهو ما يتوقع أن يقلص فترة الحجر الصحي