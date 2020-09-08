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المواد الغذائية الأكثر فائدة لصحة القلب

المواد الغذائية الأكثر فائدة لصحة القلب
http://almnatiq.net/?p=901118
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أعلنت الدكتورة فاطمة بيصال يوسف،خبيرة التغذية، أن إيقاع الحياة المعاصرة والغذاء غير الصحي، يؤثران سلبا في الحالة الصحية للقلب والأوعية الدموية

وتفيد صحيفة S zc ، بأنه وفقا للخبيرة، تعد التغذية الصحية السليمة مفتاح صحة القلب، وكشفت عن المواد الغذائية التي يجب إضافتها للنظام الغذائي

وتقول الدكتور، يؤثر الثوم إيجابيا في حالة الأوعية الدموية، ويخفض خطر إصابتها بالأمراض، لذلك من الضروري تناول فص واحد من الثوم يوميا بعد سحقه

وتضيف، يجب تناول الأسماك وزيت السمك، لأنها تمنع تجلط الدم، وتحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3 المضادة للأكسدة. وتنصح بتناول الأسماك المشوية و المطبوخة على البخار

وتشير الخبيرة، إلى أن الجوز والبندق من المواد الغنية بأحماض أوميغا-3 وفيتامين ، المضاد القوي للأكسدة، كما تحتوي على المغنيسيوم والألياف الغذائية. وتنصح بتناول 6-7 حبات من البندق و2-3 حبات من الجوز ثلاث مرات في الأسبوع

وتضيف، وتقلل بذور الكتان من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتنصح بتناول ملعقة طعام من المسحوق الطازج لهذه البذور يوميا، مع اللبن الزبادي أو بإضافتها إلى الحساء

والشوفان والجودار ودقيق الحبوب الكاملة، جميعها تؤثر إيجابيا في الصحة لاحتوائها على فيتامين و

وتضيف، ويمنع الشاي الأخضر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على مركب البوليفينول المضاد للأكسدة، وتنصح بتناوله بدلا من الشاي الأسود والقهوة. كما تنصح بتناول مغلي البابونج أو المريمية

وأشارت الخبيرة إلى فائدة العنب الأحمر والطماطم والبطيخ الأحمر للصحة لخصائصها المضادة للأكسدة

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