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اليونان.. 17 إصابة بفيروس كورونا في مخيم للاجئين

اليونان.. 17 إصابة بفيروس كورونا في مخيم للاجئين
http://almnatiq.net/?p=901123
المناطق_رويترز

قال مسؤول في وزارة الهجرة  إن اليونان سجلت حتى الآن في مخيم موريا للاجئين المُكتظ بجزيرة ليسبوس، 17 حالة إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد

وكان قد فرض على المخيم حجر صحي الأسبوع الماضي بعد أن أكدت السلطات تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا فيه، لطالب لجوء عمره 40 عاما

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي، لتلفزيون “ألفا”، إن 1600 اختبار للكشف عن فيروس كورونا أُجريت حتى الآن في مخيم موريا

ومنذ الأول من مارس وضع كل المهاجرين الذين وصلوا إلى ليسبوس في الحجر الصحي بعيدا عن المخيمات الموجودة بالجزيرة

ويتعرض مخيم موريا، الذي يستضيف أكثر من 12 ألف مهاجر، يمثلون أكثر من أربعة أمثال طاقته المعلنة، لانتقادات متكررة من جماعات الإغاثة بسبب الأوضاع المعيشية السيئة فيه

وحذرت جماعات إغاثة في الآونة الأخيرة من استحالة تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية الأساسية في المخيم بسبب الأوضاع فيه

وقالت السلطات اليونانية في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين، إنه تم فرض حجر صحي على 3 منشآت أخرى خاصة بمهاجرين، هي مخيم إليوناس في أثينا ومخيم مالاكاسا شمالي أثينا ومنشأة شيستو قرب ميناء بيريوس

وشهدت اليونان في الآونة الأخيرة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 11524 إصابة منذ ظهور أول حالة بها في فبراير و284 وفاة مرتبطة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس

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