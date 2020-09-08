احدث الأخبار

هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين بعد حجز مواعيد مسبقة
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل.. الإصابات تتجاوز الـ10 آلاف خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة
أبرز المواد
 المواد الغذائية الأكثر فائدة لصحة القلب
أبرز المواد
 تنبيه عاجل هطول أمطار رعدية بمحافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 اليونان.. 17 إصابة بفيروس كورونا في مخيم للاجئين
أبرز المواد
 ترامب: لقاح كورونا يمكن أن يصبح متاحًا قبل الانتخابات الرئاسية
أبرز المواد
 وزير التعليم يناقش مجموعة من الطلاب.. أثق بكم وبالمعلمين
أبرز المواد
 الأرصاد..أمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية
أبرز المواد
 النصر يوقع مع الأرجنتيني جونزالو مارتينيز
أبرز المواد
 فيروس كورونا: وزير الصحة البريطاني يحذر من موجة ثانية بسبب “سلوك الشباب”
أبرز المواد
 التدريب التقني : الدولة تتحمل الضريبة المضافة عن المواطنين في برامج الدبلوم المهنية
أبرز المواد
هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين بعد حجز مواعيد مسبقة

هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين بعد حجز مواعيد مسبقة

أبرز المواد
كورونا في البرازيل.. الإصابات تتجاوز الـ10 آلاف خلال 24 ساعة

كورونا في البرازيل.. الإصابات تتجاوز الـ10 آلاف خلال 24 ساعة

أبرز المواد
شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة

شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة

أبرز المواد
المواد الغذائية الأكثر فائدة لصحة القلب

المواد الغذائية الأكثر فائدة لصحة القلب

أبرز المواد

هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين بعد حجز مواعيد مسبقة

هيئة المهندسين تبدأ استقبال المراجعين بعد حجز مواعيد مسبقة
http://almnatiq.net/?p=901132

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين استقبال المراجعين والمستفيدين في مقرها بمدينة الرياض، بدءاً من اليوم، وذلك بعد حجز مواعيد إلكترونية مسبقة عبر موقعها الالكتروني.

وأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة المواعيد الإلكترونية، حيث يمكن للمراجعين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال الدخول على الموقع الالكتروني، وحجز موعد من خلال قائمة اتصل بنا، واختيار اليوم والوقت المتاح، ثم استكمال البيانات لتأكيد الموعد.

وتأتي هذه الخدمة من هيئة المهندسين لتسهيل إجراءات المستفيدين، وحرصاً على سلامتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم استقبال المراجعين الحاصلين على مواعيد مسبقة فقط.

روابط ذات صلة

كورونا في البرازيل.. الإصابات تتجاوز الـ10 آلاف خلال 24 ساعة

كورونا في البرازيل.. الإصابات تتجاوز الـ10 آلاف خلال 24 ساعة
شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة

شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة
المواد الغذائية الأكثر فائدة لصحة القلب

المواد الغذائية الأكثر فائدة لصحة القلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*