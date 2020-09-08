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تراجع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك

تراجع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك
http://almnatiq.net/?p=901141
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم الثلاثاء، عن تسجيل 223 وفاة و3486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 67781، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 637509 حالات

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم الأحد الذي سجلت فيه المكسيك 232 وفاة و4614 إصابة بالفيروس

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها

وسجلت المكسيك ثالث أعلى حصيلة عالمية للوفيات بكورونا، وهي بين الدول العشر ذات العدد الأكبر للمصابين

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة

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