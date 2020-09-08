 أمير القصيم يزور مهرجان التين الأول بمدينة بريدة

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مهرجان التين الأول بالمنطقة والمقام بمنتجع ديرتي بمدينة بريدة , يوم أمس الاثنين , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي , ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي , وعدد من المزارعين والمهتمين.

واطلع سموه بجولة على تفاصيل المهرجان والمعارض المقامة , مستمعاً من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي عن ما قدم في المهرجان , مشيراً لسموه على أن عدد المزارع المتخصصة في انتاج التين بالمنطقة هي أكثر من 65 مزرعة , وعدد أشجار التين للمنتج تزيد عن 100 ألف شجرة والعديد يتضاعف بشكل سنوي , وأن كمية التين المسوق خلال المهرجان يصل إلى أكثر من 20 طن , وأنه قد تم توزيع وتسويق أكثر من 100 ألف شتلة تين , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم لتعزيز وتنمية كافة المهرجانات الزراعية بالمنطقة.

عقب ذلك رعى سموه الحفل المقام بهذه المناسبة , وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن المهرجان , حيث عزف السلام الملكي فور وصوله مقر الحفل , تلا ذلك عرضاً مرئياً عن ما تم تنفيذه بمهرجان التين بالأرقام.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن تنوع المنتجات الزراعية بالمنطقة هو محل فخر واعتزاز الجميع , منوهاً بما يتلقاه القطاع الزراعي من دعم وعناية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , تجاه التعزيز من جودة منتجاتنا الزراعية في هذه البلاد المباركة.

وقال سموه : إن مهرجان التين الأول بالمنطقة هو بذرة خير وبركة وطموحنا لاحدود له في تطوره وتطور كافة المهرجانات الزراعية بالمنطقة , ومسرور جداً لما رأيته من منتجات ومزارعين مبدعين متشجعين على تطوير منتجاتهم والسعي إلى تعزيز كافة الصناعات التحويلية لها.

متطلعاً سموه إلى مواصلة الاهتمام وتعزيز هذه المنتجات الزراعية من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة , مقدماً شكره لأمين المنطقة ولفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة , ولمنتجع ديرتي على استضافتهم لهذا المهرجان , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام الحفل كرم سموه الرعاة والداعمين وشركاء النجاح من القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة , وتسلم سموه من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.