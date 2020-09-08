أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو في أنظمة إدارة الطاقة الخاصة بترشيد استهلاك التيار الكهربائي

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كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن حصولها على شهادة الأيزو 50001: 2018، ISO 50001: 2018 والتي هي مواصفة دولية لأنظمة إدارة الطاقة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والتحسين المستمر لمبادرات توفير الطاقة، حيث تم منحها لنطاق “تشغيل وصيانة إنارة الشوارع بأمانة المنطقة الشرقية”.

وأبانت أنه تم منح هذه الشهادة الدولية للإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع بالأمانة من قبل الشركة الألمانية لمنح الشهادات ـ TUV Nord – و جاء ذلك من خلال تضافر جهود الإدارة العامة للكهرباء والإنارة وكافة الأقسام التابعة لتقليل وإدارة استخدام الطاقة وتكاليفها التشغيلية، ومواءمة الأهداف التنظيمية مع أهداف إدارة الطاقة، وإدخال تكنولوجيا كفاءة الطاقة بالتفصيل من أجل منح هذه الشهادة.

وكانت الأمانة بدأت جهودها نحو التنفيذ الناجح لنظام إدارة الطاقة منذ عامين، حيث تمت مراقبة جميع استخدامات الطاقة لعام 2018 بالتفصيل على أساس شهري، وتم تحديد تاريخ أساسي، بناءً على هذا الأساس تم تحديد مجالات استهلاك الطاقة الهامة، وتم وضع مؤشرات الأداء ووضع خطط عمل صارمة ومراقبة النتائج بدقة لضمان الالتزام بالخطة.

وقد أدى تنفيذ هذا المشروع بشكل عام إلى توفير كبير في الطاقة وخفض كبير في تكاليف التشغيل والصيانة، وتعتبر هذه الشهادة ضمن التوجه العام لأمانة المنطقة الشرقية نحو التنمية المستدامة والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومبادرات المملكة بشأن الطاقة النظيفة والرخيصة.