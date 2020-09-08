إغلاق مطار صنعاء.. تغطية لسرقة مليارات من عائدات النفط

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تعليقا على إعلان ميليشيات الحوثي أمس إغلاق مطار صنعاء الدولي، اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية أن تلك الخطوة ما هي إلا محاولة بائسة للتغطية على سرقة تلك الميليشيات لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن.

وأكدت في بيان الثلاثاء إدانتها لإغلاق المطار أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة، واستمرار ميليشيات الحوثي في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.

وكان زكريا الشامي، وزير النقل في حكومة الحوثيين الانقلابية أعلن خلال فعالية في العاصمة، نقلتها وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للحوثيين، إبلاغ الأمم المتحدة بإغلاق المطار بدءا من يوم الأربعاء.