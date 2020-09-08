احدث الأخبار

إغلاق مطار صنعاء.. تغطية لسرقة مليارات من عائدات النفط
أبرز المواد
 اعتراض وتدمير طائرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
أبرز المواد
  أمير القصيم يزور مهرجان التين الأول بمدينة بريدة
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه المملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو في أنظمة إدارة الطاقة الخاصة بترشيد استهلاك التيار الكهربائي
أبرز المواد
 برنامج “تمهير” يؤهل المتدربين للحصول على مهارة وخبرة تزيد من فرص توظيفهم
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية
أبرز المواد
 حرائق غابات كاليفورنيا تلتهم مليوني فدان حتى الآن
أبرز المواد
 اليابان تقرر إنفاق 6.3 مليار دولار من احتياطي الطوارئ لتوفير لقاحات لكورونا
أبرز المواد
 تراجع في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك
أبرز المواد
 حريق يلتهم مستودعاً للخيام بحي المناخ بالرياض
أبرز المواد
 الموارد البشرية: عدم إلحاق ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية لن يؤثر في قبولهم العام المقبل
أبرز المواد
إغلاق مطار صنعاء.. تغطية لسرقة مليارات من عائدات النفط

إغلاق مطار صنعاء.. تغطية لسرقة مليارات من عائدات النفط

أبرز المواد
اعتراض وتدمير طائرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

أبرز المواد
 أمير القصيم يزور مهرجان التين الأول بمدينة بريدة

 أمير القصيم يزور مهرجان التين الأول بمدينة بريدة

أبرز المواد
“التعاون الإسلامي” تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه المملكة

“التعاون الإسلامي” تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه المملكة

أبرز المواد

إغلاق مطار صنعاء.. تغطية لسرقة مليارات من عائدات النفط

إغلاق مطار صنعاء.. تغطية لسرقة مليارات من عائدات النفط
http://almnatiq.net/?p=901170
المناطق_الرياض

تعليقا على إعلان ميليشيات الحوثي أمس إغلاق مطار صنعاء الدولي، اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية أن تلك الخطوة ما هي إلا محاولة بائسة للتغطية على سرقة تلك الميليشيات لأكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن.

وأكدت في بيان الثلاثاء إدانتها لإغلاق المطار أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة، واستمرار ميليشيات الحوثي في المتاجرة بمعاناة اليمنيين.

وكان زكريا الشامي، وزير النقل في حكومة الحوثيين الانقلابية أعلن خلال فعالية في العاصمة، نقلتها وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للحوثيين، إبلاغ الأمم المتحدة بإغلاق المطار بدءا من يوم الأربعاء.

روابط ذات صلة

اعتراض وتدمير طائرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
 أمير القصيم يزور مهرجان التين الأول بمدينة بريدة

 أمير القصيم يزور مهرجان التين الأول بمدينة بريدة
“التعاون الإسلامي” تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه المملكة

“التعاون الإسلامي” تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة تجاه المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*