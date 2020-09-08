السعودية: ارتفاع قيمة الصفقات العقارية إلى 160.1 مليار ريال (+2%) خلال عام 1441هـ كأول ارتفاع في 6 سنوات

المناطق_متابعات

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية ارتفعت خلال 1441هـ بنسبة 2% ما يعادل 2.7 مليار ريال مقارنة بعام 1440ﮬـ، لتبلغ نحو 160.1 مليار ريال.

وسجلت بذلك قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1441 أول ارتفاع لها في 6 سنوات، أي منذ عام 1435ھ حسب بيانات وزارة العدل.

وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 1441ﮬ نحو 285.1 ألف صفقة، مرتفعا من 277.4 ألف صفقة خلال عام 1440ﮬ.

وارتفع عدد العقارات المبيعة ليبلغ 296.7 ألف عقار مبيع، وفيما يلي جدول يبين إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالسعودية:

إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية منذ عام 1430 (مليار ريال) السنة القيمة التغير (قيمة) التغير (%) 1430 79.0 — — 1431* 120.4 + 41.4 + 52 % 1432* 159.4 + 39.0 + 32 % 1433* 196.6 + 37.2 + 23 % 1434* 366.5 + 169.9 + 86 % 1435* 419.3 + 52.8 + 14 % 1436* 354.1 (65.1) (16 %) 1437* 276.7 (77.5) (22 %) 1438* 196.3 (80.3) (29 %) 1439* 165.4 (30.9) (16 %) 1440* 157.4 (8.0) (5 %) 1441 160.1 + 2.7 + 2 %

*بيانات محدثة