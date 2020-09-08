بلدية القطيف: قرب الانتهاء من تطوير الواجهة البحرية بمخطط النسيم للمرحلة الأولى

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أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن مشروع الواجهة البحرية بمخطط النسيم في مراحلة الأخيرة، مشيرا الى أن البلدية تعمل على تجهيز المحاور الرئيسية في المخطط بهدف استكمال جميع الخدمات بالمخطط الواقع بمدينة سيهات كمرحلة أولى، لافتا الى تجهيز المحاور الأساسية يستهدف تمكين الجهات الخدمية الأخرى من مباشرة أعمالها، مبينا أن البلدية عازمة على تجهيز كامل المخطط في المرحلة الثانية قريبا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها أمس الأول تفقد خلالها أعمال تطوير الواجهة البحرية في مخطط النسيم بمدينة سيهات، وقال أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتعاون وتكامل جميع أجهزة البلدية والجهود الذاتية، لافتا أن الخدمات سوف تصل للمخطط وفق برامج وخطط بقية الجهات الخدمية.

وأضاف أن ردم وتسوية الطرق للمخطط المعتمد 128/5 جاء عن طريق حفر وتعميق بحري ونقل ناتج الحفر الى المنطقة المطلوب ردمها بما في ذلك إزالة المخلفات وتجهيز أماكن الطرق والتأكد من صلاحية الأرض للتأسيس عليها بعمل الاختبارات المناسبة لها، ووضع طبقات تسوية ترابية مناسبة لإنشاء الطرق بالمخطط.

ولفت الى أن العمل يجري على قدم وساق في مخطط حي النسيم “128”، خصوصا وأن المخطط كان من المخططات المغمورة بالمياه، مبينا أن مساحة المخطط “417661 م2” ومساحة الطرق “116015 م2” وإجمالي مساحة قطع الأراضي “301667 م2”.

وأبان بأن جميع المشاريع في المحافظة تأتي لاستكمال البنى التحتية وتطوير المرافق العامة المتوافقة مع النظرة العامة والشاملة لرؤية المملكة 2030 لخطط التطوير للارتقاء بالمحافظة لتكون شاملة الخدمات، لافتا الى أن البلدية تعكف على إنجاز العديد من المشاريع في المحافظة، مثمنا الدعم اللامحدود الذي تحظى به البلديات من حكومتنا الرشيدة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يستفيد منها الجميع في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن مخطط النسيم يأتي ضمن المخططات الخمسة التي أعلنت عنها بلدية القطيف في وقت سابق البدء في تطويرهم واستكمال البنى التحتية، وهي مخطط الجامعيين بتاروت ومخطط حي النسيم بسيهات ومخطط الجميح بسيهات ومخطط رقم 1264 شمال الناصرة ومخطط 848 في العوامية.