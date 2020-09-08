18 ألف ( رخصة إلكترونية ) تُصدرها أمانة الأحساء خلال عام

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ابانت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة الأحساء ان العام المنصرم 1441هـ شهد إصدار 18128 ” رخصة وشهادة طلب اجراء الكترونية ” للمستفيدين عبر المنظومة الالكترونية للرخص الانشائية وخدمات التخطيط العمراني ، وكذلك منظومة رخص المشاريع ، وفق ماافاد به المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل والذي أوضح ان اصدار رخص البناء يأتي في مقدمة الإحصائية بـ 6797رخصة مُصدره ويلي ذلك رخص تنسيق المشاريع ” البُنى التحتية ” من خلال اصدار 5198 رخصة ، كماتضمنت الإحصائية ايضاً إصدار( 1739 شهادة طلب لفرز ودمج قطع الأراضي ، 76 رخصة هدم ، 856 رخصة إضافة ، 1429 رخصة ترميم مبنى ، 90 رخصة بناء مُلحق ، 167 رخصة تسوير ، 1785 شهادة اتمام بناء ) .

وأضاف مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير .. تواصل الأمانة جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تمشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة – ايدها الله – ، وسعياً منها في تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية ، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروي بتقديم خدمات بلدية عبر منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية والتفاعلية ، وتعزيزاً للتطوير الاجرائي في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في استهداف رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة .