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متلقى افتراضي بجامعة القصيم حول «”التطمين النفسي في ظل الواقع الجديد» 

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متلقى افتراضي بجامعة القصيم حول «”التطمين النفسي في ظل الواقع الجديد» 

متلقى افتراضي بجامعة القصيم حول «”التطمين النفسي في ظل الواقع الجديد» 
http://almnatiq.net/?p=901195
المناطق_بريدة
أقامت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب – شطر الطالبات –، متلقى افتراضي عن بعد حول موضوع “التطمين النفسي في ظل الواقع الجديد”، حيث اشتمل الملتقى الذي استمر على مدى يومي الأحد والإثنين الموافقين 18-19/1/1442هـ على العديد من البرامج المتنوعة ذات العلاقة بتعزيز الجانب النفسي وتهيئته لمواجهة الظروف الطارئة التي نجمت عن انتشار وتفشي فيروس كورونا وما صحبه من إجراءات احترازية.
 
حيث تضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى جلسة للدكتور عمر المحيميد بعنوان “الإيمان وأثره في التطمين النفسي”، فيما قدم الدكتور صالح الخلف جلسة بعنوان “التهيئة النفسية في ظل جائحة كورونا”. 
 
ويشهد اليوم الثاني من الملتقى قد شهد إقامة جلستين مختلفتين قدم الجلسة الثالثة الدكتور فهد الأحمد بعنوان (عودة أكاديمية ناجحة)، في حين قدم الدكتور سعد الدوسري الجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان (التهيئة التقنية في التعلم عن بعد صعوبات وحلول).
 
من جهتها، أوضحت الدكتورة أمل الربيش وكيلة عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، أن الملتقى استهدف طلاب وطالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لمدة يومين من خلال أربع جلسات متنوعة تناولت تقديم إرشادات نفسية وأكاديمية للتعامل مع هذه المرحلة في ظل الواقع الجديد الذي نجم عن جائحة كورونا.

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