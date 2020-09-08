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مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 

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مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 

مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 
http://almnatiq.net/?p=901202
المناطق - بريدة
لاتزال فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة تواصل اخماد حادث حريق اندلع في الساعة (2:45) من صباح هذا اليوم الثلاثاء بمنجرة للأخشاب والديكور تقع على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة بريدة، وتقدر مساحتها (1750 م2)  وامتداد الحريق لمنطقة التخزين في مستودع مجاور لبيع الأخشاب ومواد البناء، مما نتج عنه تضرر عدد (7) مركبات … وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن فرق الإطفاء بمدني بريدة عملت على مكافحة الحريق منذ لحظة تلقي البلاغ  … مضيفاً انه تم تطبيق خطط الإسناد بين إدارات الدفاع المدني بالمنطقة . وأن إجراءات التحقيق لاتزال جارية لمعرفة سبب الحادث وتقدير الخسائر المادية .

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