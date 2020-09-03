احدث الأخبار

مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 
منطقة القصيم
 أمير تبوك يطلع على جهود وأنشطة جمعية حفظ النعم بالمنطقة
منطقة تبوك
 مجلس هيئة حقوق الإنسان يُعيد تسمية لجانه وأعضائها بما يتوافق مع المعايير الدولية
أبرز المواد
 أمير نجران يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة نجران
 17 مليون هوية رقمية أصدرتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر
أبرز المواد
 المملكة تنقل محو الأمية من تعليم الكبار إلى “التعليم مدى الحياة”
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس غداً الأربعاء الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة
أبرز المواد
 18 ألف ( رخصة إلكترونية ) تُصدرها أمانة الأحساء خلال عام
أبرز المواد
 متلقى افتراضي بجامعة القصيم حول «”التطمين النفسي في ظل الواقع الجديد» 
أبرز المواد
 بلدية القطيف: قرب الانتهاء من تطوير الواجهة البحرية بمخطط النسيم للمرحلة الأولى
أبرز المواد
 مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: تشغيل أكبر مركز لوجستي في المملكة
أبرز المواد
 السعودية: ارتفاع قيمة الصفقات العقارية إلى 160.1 مليار ريال (+2%) خلال عام 1441هـ كأول ارتفاع في 6 سنوات
أبرز المواد
مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 

مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 

منطقة القصيم
أمير تبوك يطلع على جهود وأنشطة جمعية حفظ النعم بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على جهود وأنشطة جمعية حفظ النعم بالمنطقة

منطقة تبوك
مجلس هيئة حقوق الإنسان يُعيد تسمية لجانه وأعضائها بما يتوافق مع المعايير الدولية

مجلس هيئة حقوق الإنسان يُعيد تسمية لجانه وأعضائها بما يتوافق مع المعايير الدولية

أبرز المواد
أمير نجران يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير نجران يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

منطقة نجران

أمير نجران يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي

أمير نجران يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي
http://almnatiq.net/?p=901217
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي.
وأعلن سموه خلال الاجتماع عن قرب تأسيس أول جمعية أهلية مختصة بالإسكان بمدينة نجران، والبدء بإجراءات العمل على تأسيس جمعية أخرى بمحافظة شرورة، كما استعرض الاجتماع حالة المهام والمستهدفات، وواقع المشاريع والدعم.
وأبدى سمو أمير المنطقة سعادته بتزايد أعداد المتطوعين في برامج الإسكان، وحماس المجتمع للمساهمة في التنمية الوطنية والارتقاء بالخدمات، ليكونوا ملهمين في صنع المبادرات التطوعية الإسكانية، إذ بلغ عدد المتطوعين في المنطقة 156 متطوعا.
وقال سموه “نحن على يقين بأن برنامج التطوع بالمنطقة سوف يفوق المستهدفات، كون التطوع غريزة في مجتمعنا، فضلا عن حرص الجميع على بناء مجتمع حيوي ينطلق من رؤية المملكة 2030”.
وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير الإسكان، ماجد بن أحمد الحقيل، على متابعته ودعمه لبرامج ومشاريع الإسكان بالمنطقة، ولمنسوبي فرع الوزارة والجهات المشاركة، كما أعرب سموه عن شكره لرجال وسيدات الأعمال، ومؤسسات القطاع الخاص على التجاوب مع منصة “جود”، التي سجلت بفضل مبادراتهم حصول مشاريع الإسكان بالمنطقة على تمويل غير حكومي بلغ 59 مليون ريال، مثمنا سموه إسهاماتهم الخيرية، سائلا الله أن يزيدهم من فضله، ويجعل أعمالهم في موازين حسناتهم.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران

الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران
أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم لغرس ٣٠٠ ألف شتلة في مشاريع الإسكان

أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم لغرس ٣٠٠ ألف شتلة في مشاريع الإسكان
القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي بنجران

القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي بنجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*