أمير تبوك يطلع على جهود وأنشطة جمعية حفظ النعم بالمنطقة

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة، اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لحفظ النعم بمنطقة تبوك المهندس محمد أمين قاسم، الذي قدم للسلام على سموه، واطلاعه على إنجازات الجمعية.

وفِي بداية اللقاء نوه سمو أمير منطقة تبوك بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله – للمشروعات الخيرية , مؤكداً سموه أهمية العمل المتواصل لتصل رسالة الجمعية إلى مختلف شرائح المجتمع كافة للحفاظ على نعم الله التي منّ بها على عبادة، مشيرا سموه إلى أهمية تفاعل الجمعية مع المجتمع ومدى الاستفادة من خدماتها.

عقب ذلك استمع سمو أمير منطقة تبوك إلى إيجاز عن إنجازات الجمعية خلال العام الماضي 2019م وتوزيعها أكثر من 122 ألف وجبة , كما أطلع سموه على مبادرات الجمعية خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا من خلال المساهمة في توزيع السلال الغذائية والتي بلغت اكثر من ٢٦ ألف سلة غذائية بالإضافة الى مشروع إفطار صائم , مثنياً سموه على دور الجمعية الرائد في نشر ثقافة حفظ النعم في المجتمع ، وتوزيعها على مستحقيها.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل لأنشطة الجمعية.