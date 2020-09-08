أمير منطقة تبوك يشيد بجهود جمعية الرعاية الصحية بالمنطقة في مكافحة جائحة كورونا

تبوك - فايز السميري

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالإنجازات التي حققتها الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة خلال عملها الميداني في مكافحة جائحة كورونا ، منوهاً سموه بالأهداف الإنسانية السامية التي تعمل عليها الجمعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن عبدالله التدلاوي.

ونوه سموه سموه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله -بالجمعيات الخيرية .

وأطلع سموه خلال اللقاء على أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها التي جرى تحقيقها خلال العام الماضي 2019م، وأهم المشاريع التي تنفذها الجمعية وأهدافها وبرامجها ومجمل إحصاءاتها عن البرامج والأنشطة التوعوية الهادفة في المجالات الصحية والمساعدات العينية المقدمة للمرضى المحتاجين , بالإضافة إلى توفير الجمعية خلال هذا العام عيادتين متنقلتين لتقديم الخدمات العلاجية لسكان القرى والهجر .

كما استعرض التقرير مبادرات الجمعية في مكافحة جائحة كورونا والتي تجاوزات 13 مبادرة , استفد منها أكثر من 93 ألف مستفيد ومستفيدة, وعمل عليها 450 متطوع ومتطوعة.

من جانبه قدم التدلاوي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على الدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية من سموه الجمعية للاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم هذا الوطن وأبنائه في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.