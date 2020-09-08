احدث الأخبار

النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة بحضور نائبه يعلن أسماء الفائزين بـ جائزة مكة للتميز
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة تبوك يشيد بجهود جمعية الرعاية الصحية بالمنطقة في مكافحة جائحة كورونا
منطقة تبوك
 مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 
منطقة القصيم
 أمير تبوك يطلع على جهود وأنشطة جمعية حفظ النعم بالمنطقة
منطقة تبوك
 مجلس هيئة حقوق الإنسان يُعيد تسمية لجانه وأعضائها بما يتوافق مع المعايير الدولية
أبرز المواد
 أمير نجران يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي
منطقة نجران
 17 مليون هوية رقمية أصدرتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر
أبرز المواد
 المملكة تنقل محو الأمية من تعليم الكبار إلى “التعليم مدى الحياة”
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس غداً الأربعاء الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة
أبرز المواد
 18 ألف ( رخصة إلكترونية ) تُصدرها أمانة الأحساء خلال عام
أبرز المواد
 متلقى افتراضي بجامعة القصيم حول «”التطمين النفسي في ظل الواقع الجديد» 
أبرز المواد
النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة

النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة

أبرز المواد
أمير منطقة مكة بحضور نائبه يعلن أسماء الفائزين بـ جائزة مكة للتميز

أمير منطقة مكة بحضور نائبه يعلن أسماء الفائزين بـ جائزة مكة للتميز

منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة تبوك يشيد بجهود جمعية الرعاية الصحية بالمنطقة في مكافحة جائحة كورونا

أمير منطقة تبوك يشيد بجهود جمعية الرعاية الصحية بالمنطقة في مكافحة جائحة كورونا

منطقة تبوك
مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 

مدني بريدة يواصل إخماد حريق منجرة للأخشاب 

منطقة القصيم

النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة

النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة لعقارات الدولة
http://almnatiq.net/?p=901255
المناطق - واس

وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة.
وتضمنت مذكرة التعاون تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.
وأكد المعجب أن التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة العامة لتوائم أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة (2030م)، وبما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.
من جانبه قال معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة: إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية، موضحاً أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرّف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى .

روابط ذات صلة

مجلس هيئة حقوق الإنسان يُعيد تسمية لجانه وأعضائها بما يتوافق مع المعايير الدولية

مجلس هيئة حقوق الإنسان يُعيد تسمية لجانه وأعضائها بما يتوافق مع المعايير الدولية
17 مليون هوية رقمية أصدرتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر

17 مليون هوية رقمية أصدرتها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر
المملكة تنقل محو الأمية من تعليم الكبار إلى “التعليم مدى الحياة”

المملكة تنقل محو الأمية من تعليم الكبار إلى “التعليم مدى الحياة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*