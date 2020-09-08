أمير القصيم يستقبل العميد الجهني بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن المنشآت بالمنطقة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, العميد عبدالعزيز بن ضويعن الجهني بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن المنشآت بمنطقة القصيم.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن مشعل عن تمنياته للعميد الجهني كل التوفيق والنجاح في مهام عمله ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقومون به , مؤكداً دعمه لجميع أعمالهم الأمنية التي يقدمونها.

من جهته أعرب قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة عن شكره لسمو أمير القصيم على ما وجده من دعم وتوجيه , مؤكداً حرصه وزملائه للحفاظ على أمن المنشآت بالمنطقة ، والتكامل مع القطاعات الأمنية والخدمية بالمنطقة لما فيه الخير بإذن الله.