مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك يستقبل الفاخري والعنزي

تبوك - فايز السميري

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الأستاذ منيف بن هابس الحربي بمكتبه اليوم رئيس مجلس ادارة جمعية التنمية الأسرية بالمنطقة الأستاذ جمال سداد الفاخري والمدير التنفيذي الأستاذ فهد عياضة العنزي.

حيث، قدم الفاخري, تقريرا و شرحًا موجزًا عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية التي استفاد منها أكثر من 40 ألف مستفيد ومستفيدة , في حين بلغ عدد المبادرات والبرامج الأسرية 12 مبادرة و48 برنامجاً بالإضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون وشراكة جديدة مع جهات مختلفة , وتحقيق نسبة 57% في مبادرة المصالحة الأسرية , وهي مبادرة بالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية بتبوك لتقديم خدمة المصالحة الأسرية للمتخاصمين قبل دخولهما على القاضي

ونوه مدير عام الفرع بدور الجمعية الكبير في الحفاظ على كيان الأسرة واحتواء الخلافات ومعالجة المشكلات بما يسهم في استقرارها وان الوزارة تقف جنبا الي جنب بجوار الجمعية من خلال هذا المشاريع الرائدة وتوقيع هذه الاتفاقيات والتي سيكون ثمارها رعاية الاسرة والتنمية والاستقرار الاسري ايمانا بدورها الكبير في مجتمعنا، حيث يقوم على هذه الجمعية اخوة يمتلكون خبرات سعودية، شاع اطيابها وفاح عبيرها من اجل ان تحقق أهدافها النبيلة، وفي نهاية اللقاء اعرب الحربي عن شكره لرئيس الجمعية ولأعضائها مثمنا مجهودات كافة العاملين لتحقيق الجمعية هذا الإنجاز في حقل التنمية الأسرية.