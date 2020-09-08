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إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2021”

إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2021”

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إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2021”

إدارة “تعليم الجوف” تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2021”
http://almnatiq.net/?p=901294
الجوف - محمد الحسن

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات “بنين -بنات”، طلاب وطالبات مدارس منطقة الجوف للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع ٢٠٢١”
وحث المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مدارس المنطقة لدعوة الطلاب والطالبات للتسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2021»، وإعطائه كل العناية والاهتمام لضمان مشاركة فاعلة حسب ميول الطلاب واتجاهاتهم للرقي باسم المنطقة بالمحافل المحلية والدولية.
وأوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ فاضل بن غازي المالكي أن التسجيل مقتصر على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية مبيناً أن تسجيل الطلاب يعد مرحلة أولى، والتي سيعقبها مراحل أخرى يعلن عنها بحينها.
من جانبها بينت مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة ماجدة بنت رياض الدندني أن نهاية التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع ٢٠٢١” نهاية يوم 10 / 2 / 1442هـ وسيكون التسجيل الكترونياً عبر بوابة موهبة https://www.mawhiba.org/Ar/programs/competitions/Ibdaa/Pages/Registration.aspx

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