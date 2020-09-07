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تعليم بيشة يشرع في توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات “تكافل”

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تعليم بيشة يشرع في توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات “تكافل”

تعليم بيشة يشرع في توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات “تكافل”
http://almnatiq.net/?p=901300
المناطق - بيشة

شرعت إدارة التعليم في بيشة في توزيع الأجهزة اللوحية المقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد 1442هـ ، ومواصلة تعليمهم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ، وذلك ضمن مبادرة التمكين الرقمي التي أطلقتها مؤسسة تكافل .
وأوضح مدير التعليم خالد الغامدي ، أن الإدارة تسلمت الدفعة الأولى من الأجهزة اللوحية الخاصة بالطلاب والطالبات المسجلين في قوائم برنامج تكافل والتي خصصت لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وبلغ عددها 352 جهازاً مزودة بشرائح بيانات لتمكن الطلاب والطالبات المستهدفين من الإستفادة من المنصات والبدائل التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم .
على أن يتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلاب والطالبات بالمراحل الأخرى، مُشيراً إلى أن قسم التوجيه والإرشاد  بدأ في تسليم الأجهزة لمكاتب التعليم لتسليمها للمدارس .

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