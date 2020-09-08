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«مدير تعليم ألمع» يرعى ورشة عمل لمناقشة فعاليات اليوم الوطني الـ 90

«مدير تعليم ألمع» يرعى ورشة عمل لمناقشة فعاليات اليوم الوطني الـ 90

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«مدير تعليم ألمع» يرعى ورشة عمل لمناقشة فعاليات اليوم الوطني الـ 90

«مدير تعليم ألمع» يرعى ورشة عمل لمناقشة فعاليات اليوم الوطني الـ 90
http://almnatiq.net/?p=901303
المناطق - رجال ألمع

رعى سعادة مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل لمناقشة فعاليات اليوم الوطني الـ 90 وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبه بحضور مساعديه وفريق العمل (بنين-بنات) المكلف بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.

في مُسّتهل الورشة رحب «العُمري» بالحضور مشيدًا بحسن الاختيار والكفاءة التي يتمتع به أعضاء الفريق، مؤكدًا بأن اليوم الوطني ليس مجرد يوم واحد في السنة وإنما سلوك يومي وعمل وعطاء للوطن حتى يكون في المكانة التي يستحقها، مشيراً إلى أهمية التجديد والابتكار في طريقة الاحتفاء بهذه المناسبة والوصول للمجتمع المحلي بشكل مختلف وأكثر حيوية لأبراز مآثر الوطن ومقدساته وروح القيادة المباركة التي تسعى أن نكون في مصاف دول العالم وما وجود المملكة على رأس مجموعة العشرين وقيادتها لدفة المجموعة إلا دلالة واضحة على ما وصلت له البلاد من تقدم وازدهار ورخاء ورقي في شتى المجالات، وحثّ «العُمري» على تكوين رسالة لتنمية القيم الوطنية ، وتذكيراً بنعم الله على وطننا ، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ، وانطلاقا من رؤية المملكة (2030) المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام، داعيًا للجميع بالتوفيق والسداد.

جرى خلال الورشة استعراض التعميم الوزاري والبرنامج المقترح وبحث استعدادات إدارة التعليم للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني في كافة مدارس البنين والبنات وآلية تنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة عن بُعد والاستفادة من المنصات الإليكترونية تماشياً مع خطة الوزارة بهذا الشأن.

وفي الختام دار نقاش مفتوح بين أعضاء الفريق لتقديم بعض المقترحات، كما دوّنت التوصيات.

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