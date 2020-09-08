وادي الدواسر تناقش الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ90

وادي الدواسر - فالح الدوسري

بتوجيه من محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود، عقد مجموعة من الإعلاميين بمحافظة وادي الدواسر مساء أمس (الاثنين) اجتماعًا لمناقشة آخر الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية ، والذي يقام بمقر مهرجان ليالينا.

وركز الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود والاستعداد الأمثل للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، وتأكيد الحرص على حشد الأفكار لتجسيد جميع المعاني التي ترمز لها هذه الذكرى.

وأكد المجتمعون أهمية أن يعكس الاحتفال باليوم الوطني الإنجازات التي تشهدها المملكة ، والتطور الهائل الذي عرفته في كل المجالات، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.