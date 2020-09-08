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مشروع “GoGeek” بجامعة الملك خالد يحصل على شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020

مشروع “GoGeek” بجامعة الملك خالد يحصل على شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020

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مشروع “GoGeek” بجامعة الملك خالد يحصل على شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020

مشروع “GoGeek” بجامعة الملك خالد يحصل على شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020
http://almnatiq.net/?p=901315
المناطق - أبها

حصلت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات مؤخرًا على شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وذلك من بين جائزة و7 شهادات تميز حصدتها المملكة في القمة، والتي تمثلت في مبادرات ومشاريع عدد من الجهات.

وقد حصلت الجامعة على شهادة من القمة العالمية عن فئة بناء الإمكانات، وذلك في مشروع الإدارة العامة لتقنية المعلومات “GoGeek”، والتي نتجت عن جهود فريق عمل تقنية المعلومات في تطوير كفاءات مجتمع عسير في مجالات برمجة تطبيقات الأجهزة الذكية والمنصات التقنية والألعاب الإلكترونية والأمن السيبراني.

وأكد المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات بالجامعة الدكتور محمد الصقر سعادته بحصول المشروع على هذه الشهادة القيّمة، شاكرًا كل من ساهم في إنجاحه وظهوره بالمستوى الذي يليق بالمملكة والجامعة، ومنافسته أيضًا على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح الصقر أن انطلاقة مشروع “GoGeek” تتمثل في عقد أول معسكر تقني مختص في بناء القدرات التقنية، وذلك على مدى ٤ أسابيع استفاد منها ١٢ شابًّا وشابة، وأنتج المعسكر بعد ذلك ٦ مشاريع تقنية عرضت في ليلة الختام للمعسكر بنسخته الأولى ثم توالت مبادرات المشروع لتشمل الألعاب الإلكترونية والأمن السيبراني وزيارة المدارس ونشر الوعي التقني وتدريب الخريجين.

يذكر أن مشروع “GoGeek” ساهم في بناء مجتمع تقني، داعمًا ثقافة التطوع والعطاء الرقمي، وعقد الشراكات والاستفادة من الخبرات المختلفة في مجال بناء القدرات الرقمية وتنميتها، وتهيئة البيئة التقنية.

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