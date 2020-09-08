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رئيس جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب والطالبات المستجدين الافتراضي للعام الجامعي 1442هـ

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رئيس جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب والطالبات المستجدين الافتراضي للعام الجامعي 1442هـ

رئيس جامعة الملك خالد يرعى حفل استقبال الطلاب والطالبات المستجدين الافتراضي للعام الجامعي 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=901318
المناطق - أبها

رعى معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مساء أمس الاثنين، حفل الاستقبال الافتراضي للطلاب والطالبات المستجدين، الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، بحضور ومشاركة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من منسوبي الجامعة.

وافتتح راعي الحفل اللقاء بكلمة ترحيبية رحب فيها بالطلاب والطالبات المستجدين، مشيدًا بجهود الدولة والقائمين على قطاع التعليم وحرصهم على استمرار العملية التعليمية بما تتطلبه المرحلة، مؤكدًا خلال كلمته أيضًا على أن التعليم الإلكتروني في ظل هذه الجائحة أصبح خيارًا استراتيجيًا في المستقبل.

كما أكد السلمي حرص الجامعة ومنسوبيها على تقديم كل العون والدعم للطلاب والطالبات، وذلك لتحقيق النجاح المأمول، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات عامًا جامعيًّا حافلا بالتقدم والنجاح، ومقدمًا شكره لكل الجهات التي نظمت وساهمت في إقامة هذا اللقاء.

كذلك هنأ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد دعجم الطلاب والطالبات المستجدين ببداية العام الجديد، مقدمًا نبذة عن المرحلة الجامعية وما تتطلبه من جد واجتهاد وإبداع وابتكار، مشيرًا خلال كلمته إلى أن الجامعة تقدم العديد من الأدوار المهمة في حياة الطلاب والطالبات أكاديميًّا واجتماعيًّا.

وبين ابن دعجم أن هناك مبادرة يقدمها صندوق الطلاب بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الكليات تتمثل في تقديم إعانة على شراء جهاز ذكي أو حاسب آلي لمن يحتاجها من الطلاب والطالبات، للإسهام في مواصلة هذا العام الجامعي بظروفه المعروفة، وذلك من خلال التواصل مع عمداء وعميدات الكليات لمطابقة شروط تقديم العون، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.

أيضًا هنأت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذ الدكتور خلود أبوملحة، والمشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد بن عاطف الشهري الطلاب والطالبات المستجدين بقبولهم في الجامعة، مرحبين بانضمامهم، ومؤكدين استعداد الجامعة لتقديم كل العون لهم في شتى المجالات.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي لمبادرة “آمن” التي دشنها معالي رئيس الجامعة مؤخرًا، والذي تناول عددًا من النصائح والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة كورونا، إضافة إلى عرض مرئي آخر تم من خلاله تقديم نبذة تعريفية عن الجامعة ومرافقها وكذلك الخدمات الطلابية والمجتمعية التي تقوم عليها.

وتضمن الحفل أيضًا تقديم عدد من عمداء العمادات المساندة ومديري الإدارات ذات العلاقة بالطلاب والطالبات نبذة تعريفية عن جهاتهم والخدمات التي يمكن للطلاب والطالبات الاستفادة منها، وكذلك الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات المستجدين.

وفي ختام الحفل تم السحب على عدد من الجوائز التي تمثلت في باقات اشتراكات لدورات عبر منصة kkux للحضور من الطلاب والطالبات.

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