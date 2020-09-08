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ضمن قانون قيصر.. عقوبات أميركية مرتقبة على لبنانيين

ضمن قانون قيصر.. عقوبات أميركية مرتقبة على لبنانيين
http://almnatiq.net/?p=901335
المناطق_الرياض

أفادت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن ستفرض في وقت لاحق اليوم عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية ضمن قانون قيصر.

وكان آخر ما وقع تحت مقصلة قانون قيصر الأميركي الذي صدر في منتصف حزيران/يونيو الماضي، ما أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف بـ”أوفاك” التابع لوزارة الخزانة الأميركية، من أفراد و9 كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة، وذلك ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب القانون.

وسبق لـ”أوفاك” أن أدرج 9 أهداف بموجب قيصر، اشتملت تلك الأهداف على أفراد وكيانات تقدم الدعم النشط لجهود إعادة البناء التي يقوم بها النظام في سوريا، ومن معه من رجال أعمال مؤيدين له.

وجاء في بيان الوزارة أن مستثمرين معروفين في سوريا يدعمون مخططات النظام ومجازره في البلاد، كما أنهم متواطئون مع الأسد في تدمير الاقتصاد السوري، فهم يبددون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لشن هجمات على المدنيين.

كما من شأن هذه الإجراءات أن تعزز الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري، وتعزز أيضاً التزام الحكومة الأميركية بمعاقبة من يوجهون الأرباح لنظام الأسد.

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