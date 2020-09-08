الاتفاق ينهي تحضيراته للنصر.. ويغادر للرياض

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته مساء اليوم الثلاثاء قبل مواجهة النصر غداً.

وابتدأ التدريب الذي أجري على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي بالإحماء، بعد ذلك أدى اللاعبون تمارين خفيفة بالكرة، بعدها قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة من 3 مجموعات على ثلث الملعب.

وفي سياق متصل توجهت القائمة المختارة من النواخذة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد بالدمام استعداداً للسفر إلى الرياض لملاقاة النصر يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة الـ8:35 مساءً على استاد الملك فهد بالرياض.