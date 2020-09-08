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الولايات المتحدة تعلن إنشاء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول عام 2027

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الولايات المتحدة تعلن إنشاء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول عام 2027

http://almnatiq.net/?p=901349

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية عن عزمهما بناء مفاعل نووي على سطح القمر، وتفيد صحيفة “روسيسكايا جازيتا”، بأن الحديث عن هذا الموضوع جرى خلال اجتماع لجنة التكنولوجيا والابتكار والهندسة التابعة للمجلس الاستشاري لوكالة الفضاء الأمريكية، وتجدر الإشارة، إلى أنه في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر تخطط الوكالة لنشر استطلاع لتقديم وتقييم المشاريع الأولية، على أن يتم اختيار الشركة المنفذة للمشروع فى مطلع سنة 2021 المقبلة.

وتعتزم الولايات المتحدة بحسب ” روسيا اليوم” إنشاء هذا المفاعل على سطح القمر عام 2027 الذي سيوفر الطاقة للوحدات والرواد والمعدات الموجودة هناك ، خاصة وأن ليلة القمر مدتها أسبوعان، أي لن يكون بالإمكان استخدام البطاريات الشمسية للحصول على الطاقة اللازمة، وليس مستبعدا إنشاء مفاعل مماثل على الكوكب الأحمر مستقبلا.

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