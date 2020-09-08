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الأمم المتحدة: تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان خلال الأيام القادمة

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الأمم المتحدة: تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان خلال الأيام القادمة

الأمم المتحدة: تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان خلال الأيام القادمة
http://almnatiq.net/?p=901355
المناطق_وكالات

أوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن زيادة كثافة هطول الأمطار في السودان خلال الأسبوع الماضي سبّب المزيد من الفيضانات والوفيات ، مما دعا الحكومة في السودان لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر .

وقال المتحدث باسم المكتب ينس ليركه في تصريح صحفي إن أكثر من نصف مليون شخص تضرروا منذ بدء هطول الأمطار في السودان منتصف يوليو الماضي ، منهم أكثر من 110 آلاف شخص خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري .

وأضاف أنه وفقا لصور الأقمار الصناعية فإن أكثر من 500 كيلومتر مربع غمرتها المياه في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها ، ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب 47 آخرون ، ونزح الآلاف من الناس .

ولفت المتحدث النظر إلى أن وكالات الأمم المتحدة تقدم المساعدات المنقذة للحياة لآلاف من المتضررين البالغ عددهم المتوقع نحو 250 ألف شخص ، خاصة في المسكن والإمدادات الصحية والمياه النظيفة، مشيراً إلى أن الأوضاع قد تتدهور خلال الأيام المقبلة ويزداد ارتفاع مستوى المياه في النيل الأزرق ، مما سيؤدي إلى المزيد من الفيضانات والدمار .

ودعا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المجتمع الدولي لتوفير الدعم والتمويل العاجل لتجديد مخزونات المساعدات ومواصلة عمليات الاستجابة ، مشيرا إلى أن منظمات الإغاثة في السودان لم تتلق حتى الآن سوى 44٪ من ميزانية الاستجابة الإنسانية للعام الجاري 2020 البالغة 1،6 مليار دولار أمريكي .

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