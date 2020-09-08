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لجنة رعاية السجناء وأسرهم بتبوك تعقد اجتماعها الثاني في دورتها الجديدة

لجنة رعاية السجناء وأسرهم بتبوك تعقد اجتماعها الثاني في دورتها الجديدة

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لجنة رعاية السجناء وأسرهم بتبوك تعقد اجتماعها الثاني في دورتها الجديدة

لجنة رعاية السجناء وأسرهم بتبوك تعقد اجتماعها الثاني في دورتها الجديدة
http://almnatiq.net/?p=901361
المناطق- تبوك
عقدت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم تبوك ” اليوم بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة اجتماعها الثاني في دورتها الجديدة بحضور رئيس الجنة أحمد بن عطيه الحارثي وأعضاء المجلس .
واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واطلع على ما تم بشأن الخطة التشغيلية لاستراتيجية للجنة بعد ذلك أقر المجلس اللوائح التنظيمية وناقش المجلس آليات العمل وما وصلت إليه عمليات التطوير والتنمية في ” تراحم ” فضلا عن استعراض الجهود التي تحققت خلال الفترة الماضية. كما تم إقرار اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي.
من جانبه أكد المدير التنفيذي عبدالرحمن بن نبات العنزي أن اجتماع إدارة “تراحم” ماضية قدما نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة على مستفيديها من الجنسين من خلال تنمية وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم عبر تكثيف برامج التدريب والتأهيل والتوظيف إضافة إلى عقد الشراكات والاتفاقيات مع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص بالمنطقة فضلا عن إيجاد الفرص الاستثمارية والتنموية لتنمية موارد “تراحم ” .

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