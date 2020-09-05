أمير الباحة يفتتح ملتقى تمكين الذي أتاح 900 وظيفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية في القطاع الخاص

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ،عبر الاتصال المرئي في مكتبه بالإمارة اليوم ، وبمشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي الأستاذ عبد العزيز بن صالح الكريديس ، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة شايق بن محمد الشايق ، ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالباحة الذي شهد إطلاق أكثر من ٩٠٠ وظيفة في القطاع الخاص لمستفيدي الخدمات الاجتماعية.

ونوّه سموه بتنظم ملتقى تمكين الذي يخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ومستفيدي أسر الضمان الاجتماعي ويهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم ، مشيداً سموه بهذه الخطوة المباركة والمبادرة الجميلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتطلع سمو أمير الباحة إلى أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة منه ونرى ثمرات ذلك بانخراط الشباب والشابات في ميادين العمل المختلفة من خلال فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص الذي هو شريك رئيس للقطاع الحكومي ، راجياً أن تكون هذه اللبنات الأولى لهذا المشروع الرائد ، متطلعاً سموه إلى إقامة ملتقيات أخرى تسهم في توظيف المستفدين والمستفيدات وأن تحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بما تضمنه برنامج الملتقى الذي تضمن العديد من الخطط والحوافز والتدريب والتأهيل والتوظيف ، متمنياً للقائمين عليه التوفيق والنجاح .

وتضمن ملتقى تمكين الذي أقيم اليوم بقاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بالباحة ، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري ، إقامة ورش تدريبية وبرامج توعوية وتثقيفية لتدريب وتمكين المستفدين من الخدمات الاجتماعية للاندماج في سوق العمل وكذلك تطوير أداء القوى البشرية عن طريق ورش عمل وقصص النجاح .

وسعت وكالة التمكين والضمان الاجتماعي ممثلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة وانطلاقاً من رؤية 2030 وتحقيقاً لهدف تمكين المستفيدين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020، إلى إقامة ملتقى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي بالباحة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للضمان الاجتماعي الأستاذ عبد العزيز بن صالح الكريديس أن هدف الملتقى هو تقديم مجموعة متنوعة للإرشاد والتمكين والتدريب وذلك من خلال تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم.

من جانبه أبان مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شايق بن محمد الشايق أن ملتقى تمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالباحة يشارك فيه أكثر من 30 جهة داعمة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لدعم أكثر من 300 مستفيد ومشارك من الضمان الاجتماعي بالتدريب والتأهيل، والتوظيف، والمشاريع الإنتاجية والأعمال الريادية عبر إقامة ورش عمل ودورات تدريبية للمستفيدين.

حضر المتلقى عدد كبير من مستفيد ومستفيدات الخدمات الاجتماعية بالمنطقة الباحثين عن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص .

