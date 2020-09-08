احدث الأخبار

بسبب دعم حزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس الهند في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
 أمير الباحة يفتتح ملتقى تمكين الذي أتاح 900 وظيفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية في القطاع الخاص
منطقة الباحة
 الإمارات تعتمد الشعار الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الـ 90
أبرز المواد
 بكلمة لخادم الحرمين.. انطلاق قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان خلال الأيام القادمة
أبرز المواد
 «التعليم» تكشف عن إحصائيات الدخول والاستخدام لمنصة مدرستي
أبرز المواد
 لجنة رعاية السجناء وأسرهم بتبوك تعقد اجتماعها الثاني في دورتها الجديدة
أبرز المواد
 الموارد الطبيعية عززت من تربع عسير على عرش السياحة الداخلية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعلن إنشاء مفاعل نووي على سطح القمر بحلول عام 2027
أبرز المواد
 السماح لأندية إسبانيا بإجراء 5 تغييرات في الموسم الجديد
أبرز المواد
 الاتفاق ينهي تحضيراته للنصر.. ويغادر للرياض
أبرز المواد
بسبب دعم حزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين

بسبب دعم حزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين

أبرز المواد
القيادة تعزي رئيس الهند في وفاة الرئيس السابق

القيادة تعزي رئيس الهند في وفاة الرئيس السابق

أبرز المواد
أمير الباحة يفتتح ملتقى تمكين الذي أتاح 900 وظيفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية في القطاع الخاص

أمير الباحة يفتتح ملتقى تمكين الذي أتاح 900 وظيفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية في القطاع الخاص

منطقة الباحة
الإمارات تعتمد الشعار الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الـ 90

الإمارات تعتمد الشعار الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الـ 90

أبرز المواد

بسبب دعم حزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين

بسبب دعم حزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين
http://almnatiq.net/?p=901386
المناطق - وكالات

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين، يوسف فنيانوس، وعلي حسن خليل، لضلوعهما في “الفساد” ودعم حزب الله، الذي تصنفه واشنطن “منظمة إرهابية”.

ونبه وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان إلى أن “الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم “أنشطة حزب الله الإرهابية والمحظورة”.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر: “نحن ننظر بشكل مستمر في العقوبات على قيادات حزب الله والمنخرطين معهم وهؤلاء المشمولون بالعقوبات قدموا مساعدات عينية لحزب الله وفوائد اقتصادية، وقد مكنهم الفساد من المضي في أعمالهم، وهذه رسالة لمن يتعاون مع حزب الله”.

وذكر بيان للخارجية الأميركية أن “تفجير 4 أغسطس الماضي في مرفأ بيروت يظهر فشل النظام اللبناني والذي سمح لتنظيم إرهابي بأخذ إدارة البلد كرهينة”.

وأضاف البيان: “تدعم الولايات المتحدة دعوة اللبنانيين للإصلاح، وسنستخدم جميع السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم”.

وتابع: “اليوم، تقوم الولايات المتحدة بتعيين وزيرين لبنانيين سابقين، يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لحزب الله،
وهو منظمة إرهابية أجنبية بحسب تصنيف الولايات المتحدة. أثناء توليهما مناصب في الوزارات اللبنانية السابقة، وجّه فينيانوس وخليل مزايا سياسية واقتصادية إلى حزب الله، بما في ذلك ضمان فوز الشركات المملوكة للحزب بعقود حكومية بملايين الدولارات ونقل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله”.

روابط ذات صلة

القيادة تعزي رئيس الهند في وفاة الرئيس السابق

القيادة تعزي رئيس الهند في وفاة الرئيس السابق
الإمارات تعتمد الشعار الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الـ 90

الإمارات تعتمد الشعار الرسمي للاحتفال باليوم الوطني الـ 90
بكلمة لخادم الحرمين.. انطلاق قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين

بكلمة لخادم الحرمين.. انطلاق قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*