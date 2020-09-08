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بومبيو: الاتفاق النووي مع إيران أصبح من الماضي

بومبيو: الاتفاق النووي مع إيران أصبح من الماضي
http://almnatiq.net/?p=901389
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن مخزون إيران من اليورانيوم يزيد عن 10 أضعاف الحد الذي حددته خطة العمل الشاملة المشتركة.

وذكر بومبيو أن الاتفاق النووي مع إيران أصبح من الماضي، مشددا على أنه “على الدول فرض عقوبات على طهران”.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “الضغط والمحادثات الشاملة هي السبيل الوحيد إلى الأمام”.

والجمعة الماضي، ذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب زاد 534 كيلوغراما في الربع الأخير، وهي نفس الكمية تقريبا في الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 2105.4 كيلوغرام.

ويتجاوز هذا عشرة أمثال الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوغرام، الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015 والذي انتهكته إيران ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وتقوم طهران بالتخصيب بدرجة نقاء انشطارية تصل إلى 4.5 في المئة، وهي أعلى من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق والبالغ 3.67 في المئة.

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