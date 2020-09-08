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الخوف من عودة كورونا يهبط مجددا بأسعار النفط بأكثر من 5%

الخوف من عودة كورونا يهبط مجددا بأسعار النفط بأكثر من 5%
http://almnatiq.net/?p=901392
المناطق - وكالات

هبطت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة، وذلك بتعاملات يوم الثلاثاء، لتهوي إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف من عدم تعافي الطلب على الخام، في ظل عودة إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع في العالم.

وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.18 دولار، أو 5.2 في المئة، إلى 39.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يونيو.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 7.5 في المئة، إلى 36.78 دولار للبرميل، حسبما ذكرت “رويترز”.

وسجلت أسعار النفط أكبر تراجع لها، خلال العام الجاري، من جرّاء تراجع الطلب العالمي بسبب حالة الشلل التي نجمت عن فرض إجراءات الحجر الصحي، لأجل كبح تفشي فيروس كورونا.

وكانت الأسعار قد عادت إلى الارتفاع في النصف الثاني من العام الجاري، لكن المخاوف من موجة ثانية من الفيروس بعد تخفيف الحجر، عرقلت تعافي “الذهب الأسود”.

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