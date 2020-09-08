الأخضر الشباب يخسر من بلغاريا في بطولة كرواتيا الودية

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خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا من منتخب بلغاريا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وافتتح منتخب بلغاريا التسجيل في الدقيقة 33 من مجريات الشوط الأول، في حين تمكن أيمن يحيى من تسجيل هدف التعديل لمصلحة “الأخضر” من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 64 أحرز منتخب بلغاريا الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليعود الأخضر للمباراة عن طريق عيسى الذكرالله بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 68، وفي الدقيقة 80 تمكن منتخب بلغاريا من تسجيل الهدف الثالث.

ودخل المدير الفني دامين هيرتوج اللقاء بقائمة مكونة من : عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وسعد الموسى، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وزياد الجهني، وهزاع الغامدي، وأحمد بصاص، وحسن العلي، وأيمن يحيى، وريان البلوشي.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.