احدث الأخبار

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”
أبرز المواد
 أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة
منطقة الجوف
 غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الأخضر الشباب يخسر من بلغاريا في بطولة كرواتيا الودية
أبرز المواد
 الأكاديمية السعودية الرقمية تبدأ استقبال التسجيل في “معسكر همة لتطوير البرمجيات”
أبرز المواد
 الخوف من عودة كورونا يهبط مجددا بأسعار النفط بأكثر من 5%
أبرز المواد
 بومبيو: الاتفاق النووي مع إيران أصبح من الماضي
أبرز المواد
 بسبب دعم حزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس الهند في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
 أمير الباحة يفتتح ملتقى تمكين الذي أتاح 900 وظيفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية في القطاع الخاص
منطقة الباحة
مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

أبرز المواد
أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أبرز المواد
رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة

رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة

منطقة الجوف
غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”

غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”

أبرز المواد

الأخضر الشباب يخسر من بلغاريا في بطولة كرواتيا الودية

الأخضر الشباب يخسر من بلغاريا في بطولة كرواتيا الودية
http://almnatiq.net/?p=901397
المناطق - واس

خسر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا من منتخب بلغاريا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية بكرواتيا، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وافتتح منتخب بلغاريا التسجيل في الدقيقة 33 من مجريات الشوط الأول، في حين تمكن أيمن يحيى من تسجيل هدف التعديل لمصلحة “الأخضر” من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 64 أحرز منتخب بلغاريا الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليعود الأخضر للمباراة عن طريق عيسى الذكرالله بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 68، وفي الدقيقة 80 تمكن منتخب بلغاريا من تسجيل الهدف الثالث.
ودخل المدير الفني دامين هيرتوج اللقاء بقائمة مكونة من : عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، وسعد الموسى، وعلي العبسي، وفهد الدوسري، وزياد الجهني، وهزاع الغامدي، وأحمد بصاص، وحسن العلي، وأيمن يحيى، وريان البلوشي.
ويختتم المنتخب السعودي مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

روابط ذات صلة

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”
أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي
غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”

غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*