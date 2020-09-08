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أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي
http://almnatiq.net/?p=901417
المناطق - وكالات

قال مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، إنه من المقرر أن توقّع إسرائيل والإمارات اتفاقهما للسلام في حفل يقام بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الجاري.

وصرح المسؤولون، بأن وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين من المرجح أن يقودهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سيحضران حفل التوقيع على معاهدة السلام بين البلدين.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن الحفل سيكون إما في الحديقة الجنوبية أو في حديقة الزهور أو بالداخل حسب الطقس، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

ويشمل الاتفاق الذي أُعلن عنه في البيت الأبيض في 13 أغسطس عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، موافقة الإمارات على إقامة العلاقات مع إسرائيل، التي ستقبل بالاستمرار في خطط تعليق ضم أراض بالضفة الغربية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في “تويتر” إن “مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات”.

وأضاف نتانياهو: “أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات”.

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