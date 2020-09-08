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مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

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مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”
http://almnatiq.net/?p=901420
المناطق - الرياض

أعلنت شركة “مايكروسوفت” رسميا اسم وسعر النسخة الجديدة من “إكس بوكس” التي ستكون الأصغر والأرخص على الإطلاق.

ويأتي إعلان “مايكروسوفت” بعد سلسلة من التسريبات رافقت الجيل الجديد من منصة الألعاب “إكس بوكس”.

ووفق ما ذكر موقع شبكة “سكاي نيوز” البريطاني، فإن “Xbox Series S” سيتوفر مقابل 249 جنيها إسترلينيا “299 دولارا”، ولن يحتوي على محرك أقراص، بل سيعتمد على المستخدمين الذين يشترون وينزلون الألعاب عبر الإنترنت.

وذكرت “مايكروسوفت” على حسابها في تويتر أن Series S سيكون أصغر Xbox حتى الآن.

كما ستطرح الشركة الأميركية منصة “Xbox Series X” بسعر 499 دولارا أميركيا، وستكون هذه النسخة متضمنة لقارئ أسطوانات.

ومن المتوقع أن تطرح “مايكروسوفت” النسختين الجديدتين من “إكس بوكس” في العاشر من نوفمبر المقبل.

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