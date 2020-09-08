احدث الأخبار

بسبب كورونا.. 100 ألف عامل يخسرون وظائفهم في حقول النفط بالولايات المتحدة
أبرز المواد
 مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”
أبرز المواد
 أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة
منطقة الجوف
 غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الأخضر الشباب يخسر من بلغاريا في بطولة كرواتيا الودية
أبرز المواد
 الأكاديمية السعودية الرقمية تبدأ استقبال التسجيل في “معسكر همة لتطوير البرمجيات”
أبرز المواد
 الخوف من عودة كورونا يهبط مجددا بأسعار النفط بأكثر من 5%
أبرز المواد
 بومبيو: الاتفاق النووي مع إيران أصبح من الماضي
أبرز المواد
 بسبب دعم حزب الله.. واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين
أبرز المواد
 القيادة تعزي رئيس الهند في وفاة الرئيس السابق
أبرز المواد
بسبب كورونا.. 100 ألف عامل يخسرون وظائفهم في حقول النفط بالولايات المتحدة

بسبب كورونا.. 100 ألف عامل يخسرون وظائفهم في حقول النفط بالولايات المتحدة

أبرز المواد
مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

أبرز المواد
أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أبرز المواد
رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة

رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة

منطقة الجوف

بسبب كورونا.. 100 ألف عامل يخسرون وظائفهم في حقول النفط بالولايات المتحدة

بسبب كورونا.. 100 ألف عامل يخسرون وظائفهم في حقول النفط بالولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=901423
المناطق - وكالات

قال تقرير نشر يوم الثلاثاء، إن خسائر الوظائف في حقول النفط الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” تجاوزت 100 ألف في الولايات المتحدة في أغسطس، بالرغم من استئناف بعض مشاريع الآبار المعطلة.

وأضاف التقرير، الذي نشرته جمعية المعدات والخدمات البترولية (بيسا)، أن 121 ألف وظيفة في حقول النفط فُقدت في الاثني عشر شهرا الماضية، وأن التوظيف في القطاع بالولايات المتحدة كان عند أدنى مستوي منذ مارس 2017.

وأشار التقرير إلى أن غالبية تلك الخسائر في الوظائف، 103 آلاف و420 وظيفة، حدثت مند بدء الجائحة.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي يوم الثلاثاء حول 37 دولارا للبرميل، وهو أقل من تكلفة الإنتاج لكثير من المنتجين الأمريكيين.

وبحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة 7.6 مليون برميل يوميا في أغسطس، انخفاضا من 9.2 مليون برميل يوميا في فبراير، قبل أن تسحق الجائحة الطلب على الوقود.

وعلى الرغم من الأرقام القاتمة، وجد التقرير أن معدل خسائر الوظائف في قطاع الطاقة الأمريكي يتباطأ إذا فقد 2600 وظيفة فقط الشهر الماضي وهو الأدنى منذ بدء الجائحة في مارس.

روابط ذات صلة

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”

مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”
أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي

أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي
غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”

غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*