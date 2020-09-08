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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني
http://almnatiq.net/?p=901426
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو.
وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان.
كما تم بحث قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

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