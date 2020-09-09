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دراسة: كورونا قد يبقى في الجسم بعد ظهور نتائج سلبية

دراسة: كورونا قد يبقى في الجسم بعد ظهور نتائج سلبية
http://almnatiq.net/?p=901428

وجدت دراسة طبية حديثة، أجريت في هونغ كونغ، أن فيروس كورونا المستجد، قد يبقى في جسم الشخص حتى بعد ظهور نتيجة سلبية.

واكتشف باحثون في الجامعة الصينية بهونغ كونغ، من خلال تجربة، أن الفيروس يمكن أن يظل في الجهاز الهضمي لأيام حتى بعد أن تكون قد اختفت آثاره من الجهاز التنفسي.

وفحص العلماء عينات براز من 15 مريضا، ووجدوا أن سبعة منهم كانت لديهم عدوى نشطة في الجهاز الهضمي، وقد استمرت لمدة تصل إلى ستة أيام لدى ثلاثة منهم بعد حصولهم على مسحات تنفسية سلبية.

وقال الباحثون أيضا إن العدوى قد تستمر في الجهاز الهضمي حتى من دون ظهور أعراض تشير إلى وجود حالة مرضية.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي من خلال القطرات التي تخرج عن طريق الفم والأنف، لكن علماء في الصين وجدوا، في الأسابيع الأولى من انتشار الوباء، أن وجود الفيروس في براز المرضى قد ينشر العدوى أيضا.

وقال المشرف على الدراسة المذكورة، الطبيب سيو شين، إن النتائج “تسلط الضوء على أهمية المراقبة طويلة المدى للفيروس وخطر انتقاله من البراز”.

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