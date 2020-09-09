عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات للتوقيع على معاهدة السلام

المناطق - الرياض

يتوجه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن، يوم 15 سبتمبر، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في “تويتر” إن “مراسم التوقيع ستكون أساسا لمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات”.

وأضاف نتانياهو: “أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات”.