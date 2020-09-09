احدث الأخبار

إيران تلجأ إلى الصندوق السيادي من أجل وقف خسائر البورصة
أبرز المواد
 عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات للتوقيع على معاهدة السلام
أبرز المواد
 إيقاف الحركة الجوية في مطار أبها
أبرز المواد
 دراسة: كورونا قد يبقى في الجسم بعد ظهور نتائج سلبية
أبرز المواد
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. 100 ألف عامل يخسرون وظائفهم في حقول النفط بالولايات المتحدة
أبرز المواد
 مايكروسوفت تعلن عن سعر النسخة الأرخص والأصغر من “إكس بوكس”
أبرز المواد
 أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة
منطقة الجوف
 غوتيريش يدعو “لمستقبل أخضر” ويحذر من “مواجهة الهلاك”
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الأخضر الشباب يخسر من بلغاريا في بطولة كرواتيا الودية
أبرز المواد
إيران تلجأ إلى الصندوق السيادي من أجل وقف خسائر البورصة

إيران تلجأ إلى الصندوق السيادي من أجل وقف خسائر البورصة

أبرز المواد
عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات للتوقيع على معاهدة السلام

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات للتوقيع على معاهدة السلام

أبرز المواد
إيقاف الحركة الجوية في مطار أبها

إيقاف الحركة الجوية في مطار أبها

أبرز المواد
دراسة: كورونا قد يبقى في الجسم بعد ظهور نتائج سلبية

دراسة: كورونا قد يبقى في الجسم بعد ظهور نتائج سلبية

أبرز المواد

إيران تلجأ إلى الصندوق السيادي من أجل وقف خسائر البورصة

إيران تلجأ إلى الصندوق السيادي من أجل وقف خسائر البورصة
http://almnatiq.net/?p=901441

ذكرت شبكة “بلومبرغ” الأميركية، أن إيران ستخصص 1 في المئة من صندوقها السيادي لأجل دعم بورصة البلاد، أملا في كبح الخسائر الفادحة التي سجلت، مؤخرا، في سوق الأوراق المالية.

وأورد المصدر أن أبرز مؤشر في سوق طهران للأوراق المالية فقد الخُمس من قيمته، في غضون شهر واحد فقط، وسط مخاوف من تواصل الخسائر.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستودع المبلغ، يوم السبت، لكنه لم يشر إلى قيمة الدعم.

ولم تشر الحكومة الإيرانية إلى الكيفية التي سيساعد بها هذا الدعم المالي على تجاوز الهبوط الحاد في أبرز مؤشر للبورصة.

وبحسب بيانات مالية، فإن المؤشر العام لبورصة طهران هبط بـ2.3 في المئة، على الساعة الثالثة والربع بعد الظهر من يوم الثلاثاء، بتوقيت العاصمة الإيرانية.

وكانت الأسهم قد ارتفعت إلى 2.065.114 نقطة في التاسع من أغسطس الماضي، مستفيدة من قرار حكومي ببيع 2 مليار من الأصول لأجل مكافحة وباء كورونا.

وتم إنشاء “صندوق التنمية الوطني” في إيران سنة 2011، ويحصل على موارده عن طريق النفط بدرجة الأولى، لكنه لم ينشر أي بيانات بشأن حجمه منذ فرض عقوبات أميركية على طهران في 2018.

وفي مايو 2016، كانت تقديرات من وكالة “مهر” الإيرانية قد أشار إلى أن قيمته في حدود 80 مليار دولار.

روابط ذات صلة

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات للتوقيع على معاهدة السلام

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات للتوقيع على معاهدة السلام
إيقاف الحركة الجوية في مطار أبها

إيقاف الحركة الجوية في مطار أبها
دراسة: كورونا قد يبقى في الجسم بعد ظهور نتائج سلبية

دراسة: كورونا قد يبقى في الجسم بعد ظهور نتائج سلبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*