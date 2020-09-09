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أزمة برشلونة مستمرة.. حملة لسحب الثقة من بارتوميو

أزمة برشلونة مستمرة.. حملة لسحب الثقة من بارتوميو
http://almnatiq.net/?p=901444
المناطق - الرياض

ما تزال تداعيات أزمة محاولة ليونيل ميسي للرحيل عن برشلونة تلقي بظلالها على العملاق الإسباني، وذلك بعد إطلاق حملة للتصويت على سحب الثقة من غوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وتحظى المجموعة بدعم مرشحين محتملين لرئاسة برشلونة المقبلة، وأطلقت شعار “أكثر من مجرد تصويت”.

وقالت المجموعة إنها حصلت على توقيع 7500 عضو في النادي بينما يجب الوصول إلى 16520 توقيعا بحلول17 سبتمبر لإقامة تصويت على سحب الثقة من بارتوميو، حسبما ذكرت “رويترز”.

وإذا نجحت الحملة ووصلت إلى الرقم المطلوب لإقامة التصويت، فإنه يجب موافقة ثلثي العدد الإجمالي لأعضاء نادي برشلونة البالغ 150 ألف عضو على سحب الثقة من بارتوميو والدعوة السريعة لإجراء الانتخابات.

ولا يستطيع بارتوميو الترشح لرئاسة برشلونة مجددا إذ يقضي حاليا الولاية الثانية، لكنه دعا لإجراء انتخابات في مارس 2021، وقبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد سابقا، في أعقاب الهزيمة المذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ والخروج من دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وكان ميسي قائد برشلونة أعلن رغبته في الرحيل الشهر الماضي قبل أن يتراجع يوم الجمعة الماضي ويقول إنه سيستمر لموسم إضافي لأنه لا يريد الدخول في نزاع قانوني مع برشلونة حول سريان بند يسمح له بالرحيل مجانا.

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